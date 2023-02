Zurück zum Thema | HessenData

Bild: Thomas Kienzle | AFP

Was darf die Polizei-Software?

Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass die Verwendung von „HessenData“ durch die Polizei in Teilen rechtswidrig ist. Was kann das Softwareprogramm – und was bedeutet das neue Urteil?