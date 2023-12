Zurück zum Thema | Jahresrückblick 2023

Ein positiver Jahresrückblick 2023

Als Nachrichtenpodcast berichten wir viel von den Kriegen und Krisen dieser Welt. Doch an dieser Stelle wollen wir uns gern den guten Nachrichten des Jahres widmen. Denn was wäre ein Jahresabschluss ohne den positiven Jahresrückblick?

Kokain-Impfstoff könnte bald Abhängigen helfen

Impfen gegen Kokain? Vielleicht bald Realität! Jahrelang forschten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universidade Federal de Minas Gerais in Brasilien an einem Anti-Kokain-Impfstoff. Nun werden die ersten Tests an Menschen durchgeführt. Durch den Impfstoff konnten bereits Antikörper gegen Kokain im Organismus von Tieren entwickelt werden. „Wir glauben, dass die Patienten, wenn wir ihnen einen Impfstoff verabreichen, länger abstinent bleiben und ihr Leben fortsetzen können, weil der Kreislauf nicht reaktiviert und das Verlangen verringert wird“, sagte Frederico Garcia, der mit seinem Team zu dem Impfstoff forscht, in dieser Folge von „Zurück zum Thema“.

Donald Tusk gewinnt die Wahl in Polen

Donald Tusk ist neuer Regierungschef in Polen. Nachdem die rechtsnationalistische PiS-Partei den Machtwechsel verzögert hatte, bestätigte das Parlament nun die neue Regierung des Oppositionsführers. Im Oktober hat die Opposition in Polen die Wahl gewonnen. Die ehemalige Regierungspartei PiS bleibt zwar die stärkste Kraft, hat aber die absolute Mehrheit verloren. Doch die hätte die Partei benötigt, denn ihr fehlt es an einem Koalitionspartner, um regieren zu können. Der politische Wechsel lag auch an einer extrem hohen Wahlbeteiligung von mehr als 74 Prozent.

Mexiko entkriminalisiert Abtreibungen

In Mexiko sind Abtreibungen seit September landesweit legal. Der Oberste Gerichtshof hat die Strafen für Schwangerschaftsabbrüche als verfassungswidrig erklärt. Nun müssen auch öffentliche Krankenhäuser das Recht auf kostenlose Abtreibung gewähren. Die Informationsgruppe für Ausgewählte Reproduktion hatte gegen die Kriminalisierung vor dem Obersten Gerichtshof geklagt. Das Gericht stufte zwar bereits 2021 ein absolutes Abtreibungsverbot als verfassungswidrig ein, doch das Strafgesetzbuch sah weiterhin eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren für Schwangerschaftsabbrüche vor.

Welche guten Nachrichten gab es in diesem krisenreichen Jahr? Und was sind die Jahres-Highlights der Redaktion? Darüber sprechen detektor.fm-Redakteurin Alea Rentmeister und detektor.fm-Redakteur Lars Feyen von „Zurück zum Thema“ in diesem Jahresrückblick 2023. Und auch einige Überraschungsgäste aus der Redaktion haben positive Nachrichten mit im Gepäck.