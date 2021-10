Bild: Philip Fong | AFP

Zurück zum Thema | Wahlen in Japan

Gewinnt der politische Status Quo?

In Japan wurde Fumio Kishida zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Jetzt führt er die konservative Liberaldemokratische Partei (LDP) in den Wahlkampf. Japans Bevölkerung ist derweil politikverdrossen, an Veränderung glauben die wenigsten. Gewinnt der politische Status Quo?