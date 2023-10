Zurück zum Thema | Labour Party und Keir Starmer

Die Labour Party in UK

Die sozialdemokratische Labour Party steht offenbar vor einer Rückkehr in die britische Regierung. Die letzte Labour-Regierung ist mittlerweile schon 13 Jahre her. 2024 möchten die Sozialdemokraten im britischen Unterhaus wieder eine Mehrheit erlangen. Würden die Britinnen und Briten heute wählen, dürfte Labour klar gewinnen. Die Labour Party verspricht neue Arbeitsplätze, will das britische Gesundheitssystem NHS reformieren und 1,5 Millionen neue Wohnungen bauen. Das hat der Labour-Chef Keir Starmer auf dem letzten großen Parteitag vor den Wahlen unterstrichen.

Einer der Haupt-Slogans, der immer wieder auftaucht, auch in den anderen Reden der Labour-Abgeordneten, die hier auf dem Parteitag auftraten, ist: Rebuild Britain. Annette Dittert, Korrespondentin der ARD in London Foto: Privat

Rückkehr der Sozialdemokratie?

Der aktuelle Aufschwung der Labour-Partei erinnert einige an die Jahre 1996 und 1997. Damals ist es dem Parteivorsitzenden Tony Blair mit dem Projekt „New Labour“ gelungen, die größte Mehrheit in der britischen Geschichte zu gewinnen. Damals hat nach 18 Jahren unter den konservativen Tories der Wahlsieg der Labour-Partei eine sozialdemokratische Erfolgswelle in Europa eingeläutet. Dazu gehörte beispielsweise die Regierung von Lionel Jospin in Frankreich, und ein Jahr später hat in Deutschland die SPD unter Gerhard Schröder die Regierung übernommen.

Wenn Keir Starmer, das ist jetzt Spekulation, im nächsten Jahr einen wirklich überzeugenden Wahlsieg hinlegen kann, dann ist das natürlich schon ein Zeichen für die sozialdemokratischen Parteien in Europa. Aber so weit sind wir noch nicht. Annette Dittert, Korrespondentin der ARD in London Foto: Privat

Könnte ein möglicher Labour-Sieg 2024 die von vielen schon totgesagte europäische Sozialdemokratie wiederbeleben? Diese Frage stellt detektor.f– Moderatorin Alea Rentmeister in dieser Folge „Zurück zum Thema“ Annette Dittert. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Korrespondentinnen und leitet momentan das ARD-Studio in London.