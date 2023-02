Zurück zum Thema | Pandemie-Ende

Ist die Pandemie vorbei?

In Deutschland gibt es nur noch vereinzelt eine Isolationspflicht, die Lage auf den Intensivstationen hat sich beruhigt und heute fällt auch in den letzten Bundesländern die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen weg. Ist die Pandemie damit offiziell zu Ende?