Zurück zum Thema | Pestizide

Til Schäbitz

Til Schäbitz wollte schon als kleiner Junge immer Sportkommentator werden. Seine Oma meinte nämlich mal, dass er das bestimmt richtig gut könnte. Nach dem Abi in Erfurt begann der für einen 1996er typische Copy-Paste-Lebenslauf: Neuseeland, ein Jahr im Auto leben, dann in die nächstgrößere Stadt ziehen. Geisteswissenschafts-Studium. Leipzig. Dann das anders sein wollen. So kam er zu mephisto97.6, lernte das Radiohandwerk und übte sich als Kolumnist und Moderator. Mittlerweile studiert Til Journalistik in Hamburg und forscht dort an der Uni zu Virtual-Reality. Obwohl er das frühe Aufstehen so gar nicht mag, ist er bei detektor.fm zumeist am Morgen zu hören und selten allzu seriös. In seiner Freizeit trifft man ihn am ehesten auf dem Beachvolleyballfeld oder mit einer Capri-Sonne im Plattenbau. Es lebe der Vibe.