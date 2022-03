Zurück zum Thema | Saarland

Landtagswahl im Saarland

Seit über 20 Jahren wird das Saarland von der CDU regiert. Das könnte sich aber am Sonntag ändern: Die Landtagswahlen stehen vor der Tür. Gerade sieht es für die Union nicht gut aus – die SPD liegt bei den Umfragewerten vorne. Es steht also wohlmöglich ein Machtwechsel im Saarland bevor. In den letzten Wochen hatte der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans viel Kritik für seinen Wahlkampf einstecken müssen. Besonders sein Twitter-Video zu den Energiepreisen wurde stark kritisiert.

Wahlen können andere Wahlen durchaus beeinflussen. Durch Personen und spezifische Problematiken werden in den Ländern und im Bund allerdings eigene Trends gesetzt. Marius Minas, Wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Politische System Deutschlands, Uni Trier Foto: Privat

Kleines Land, großer Einfluss?

Trotz der Größe des Bundeslands hat die Wahl im Saarland Gewicht. Es ist die erste Wahl, die nach dem Amtsantritt der Ampel stattfindet und somit auch der Wahlauftakt für 2022. Die Ergebnisse der Landtagswahl gelten als ein erstes Stimmungsbild unter der Ampel-Regierung. Und auch für die schwächelnde CDU ist die Wahl von Bedeutung. Denn nicht nur der Sieg an der Saar steht auf der Kippe – für die Union bleibt es auch auf Bundesebene spannend, ob der neue CDU-Chef Friedrich Merz der Partei nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr den notwendigen Auftrieb verschaffen kann.

Was die Landtagswahl im Saarland für die CDU bedeutet, dass hat detektor.fm-Moderator Lars Feyen mit Marius Minas von der Uni Trier besprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für das Politische System Deutschlands.