Zurück zum Thema | Ukraine

Bedroht Russland den NATO-Beitritt der Ukraine?

Spannungen zwischen Russland und der Ukraine gibt es seit Jahrzehnten. Seit Russland 2014 die Halbinsel Krim annektiert hat, wird der Konflikt auch mit Waffen ausgetragen. Auch deshalb möchte die ukrainische Regierung Mitglied der NATO werden. Präsident Selenskyj plädiert vehement für den Beitritt. Für ihn ist es die Lösung des Konflikts, der gerade im Donbass langsam abkühlt.

Ein NATO-Beitritt der Ukraine – oder wenigstens eine sehr enge Zusammenarbeit – würde der Ukraine helfen, resilienter zu werden, mehr Reformen auf den Weg zu bringen und die Armee zu stärken. Marianna Fakhurdinova vom New Europe Center in Kiew Foto: Marianna Fakhurdinova, New Europe Center Research Fellow

Doch wie würde Russland auf diesen Schritt reagieren? Eine stärkere Bindung zum Westen kann ein weiterer Grund für eine Zuspitzung des Konflikts sein. Darüber hinaus wären die ohnehin angespannten Verhältnisse zwischen Russland und den USA betroffen.

Verstärkung aus dem Westen?

Die Ukraine ist ein souveräner Staat, einem Beitritt der NATO steht prinzipiell nichts im Weg. Das Problem: Die NATO nimmt keine Nation auf, die sich in einem Konflikt befindet. Eine Bündnispflicht wäre die Folge. Eskaliert es in der Ostukraine erneut, müsste die NATO also eingreifen. Muss die ukrainische Regierung nun also erst den Konflikt mit Russland beilegen, um endlich Teil des Bündnisses zu werden? Diese Aufgabe erscheint aussichtslos angesichts der aktuellen Lage. Ohne Hilfe wird die Ukraine den Konflikt nicht beenden können.

Da gibt es noch die Frage, ob ein Land in die NATO aufgenommen werden kann, wenn es da einen offenen Konflikt gibt. Wenn überhaupt eine Mitgliedschaft, dann eher auf langfristige Perspektive. Dr. Susan Stewart, Leiterin der Forschungsgruppe „Eurasien und Osteuropa“ der Stiftung Wissenschaft und Politik

detektor.fm-Moderator Johannes Schmidt spricht über die Möglichkeit einer NATO-Aufnahme mit Marianna Fakhurdinova vom New Europe Center in Kiew. Die Leiterin der Forschungsgruppe „Osteuropa und Eurasien“ der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dr. Susan Stewart, erklärt die komplizierte Beziehung zwischen der Ukraine und Russland und wie das den jüngsten Konflikt beeinflusst.