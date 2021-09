Zurück zum Thema | Volksentscheid in Berlin

Die Initiative „D eutsche Wohnen und C o enteignen!“ hat am Sonntag einen Erfolg gefeiert. In einem Volksentscheid haben 56 Prozent der Berlinerinnen und Berliner für die Erarbeitung eines Gesetzentwurfs abgestimmt, in de m e s um die Vergesellschaftung von Wohnbeständen privater Immobilienunternehmen wie etwa Deutsche Wohnen geht.



