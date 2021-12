Antritt | Fahrradbranche nach zwei Jahren Corona, Nachhaltigkeit

In Antritt bei detektor.fm geht’s ums Fahrrad in all seinen Facetten und natürlich: um Fahrradmenschen.

Ob Sportgerät oder Spaßmaschine, Verkehrsmittel oder Reisemobil: Unser Podcast deckt ein breites Spektrum ab und macht möglichst vielfältige Stimmen aus der Fahrradwelt hörbar. Wir beleuchten die großen Themen wie auch die kleinen Momente und haben Kettenöl im Blut, so wie sich das gehört.

Mit diesen Themen beschäftigen wir uns in der ersten Dezemberausgabe 2021:

Dirk Zedler über Corona-Effekte in der Fahrradbranche

Es sind nun fast zwei Jahre, in denen das Thema Covid-19 uns in sehr vielen Lebensbereichen beschäftigt. Die Pandemie hat unseren Alltag ziemlich auf den Kopf gestellt, das gilt auch für die global vernetzte Fahrradbranche. Ein Nachfragehoch trifft auf Produktions- und Transportprobleme, unterm Strich haben viele Fahrradfirmen und -händler mit Lieferproblemen zu kämpfen. Aber auch langfristigere Effekte stellen sich ein. Mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit in Ludwigsburg sprechen wir über die Auswirkungen von fast zwei Jahren Pandemie aufs Fahrrad und die Stimmung in der Branche kurz vor dem Jahreswechsel.

Anja Krüger über Nachhaltigkeit in der Fahrradbranche

Im November hat in Glasgow die 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen stattgefunden. Die Weltgemeinschaft hat dort darüber beraten, wie das 1,5-Grad-Ziel von Paris einzuhalten und zu messen ist. Nach dem Gipfel gibt es viel Kritik: Die Selbstverpflichtungen vieler Staaten werden aus Sicht von Umwelt- und Klimaschutzverbänden nicht ausreichen.

Zeitgleich zur Konferenz hat unter dem Titel „Shift Cycling Culture“ ein Bündnis mehrerer Fahrradhersteller eine Selbstverpflichtung veröffentlicht. Ziel der Gruppe ist es, die eigenen Treibhausgasemissionen zu dokumentieren und bis 2030 eine Reduktion um 55% erreichen. Über die Glaubwürdigkeit solcher Selbstverpflichtungen und Nachhaltigkeit in der Fahrradbranche sprechen wir mit der Redakteurin Anja Krüger von der taz.

