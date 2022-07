AutoMobil | Ontario, Kanada

Ontario ist die einwohnerstärkste Provinz in Kanada: 14 der 38 Millionen Kanadierinnen und Kanadier wohnen dort. Doch die Provinz nimmt auch auf wirtschaftlicher und industrieller Ebene eine wichtige Rolle ein.

Ontario: Herz der Autoindustrie

Seit mehr als 100 Jahren gibt es bereits eine starke Autoindustrie in der Region. Mittlerweile ist Ontario sogar Vorreiter auf dem Feld der Elektromobilität. Das liegt daran, dass namhafte Hersteller Milliarden in diese Region investieren. So sind zum Beispiel General Motors, Honda und Toyota in der Provinz-Hauptstadt Toronto ansässig. Ford und Stellantis haben ihre Produktionsstätten in der Nähe der Stadt Windsor. Zusammen mit dem koreanischen Unternehmen LG Energy plant Stellantis darüber hinaus dort auch eine Batteriefabrik. Die Kosten: rund fünf Milliarden kanadische Dollar.

Der kanadische Industrieminister Champagne hat angekündigt, mit deutschen Herstellern Gespräche führen zu wollen. Auch Ontarios Wirtschaftsminister Fedeli wird im Oktober zu Gesprächen nach Deutschland reisen. Hansjürgen Mai, Reporter Foto: Hansjürgen Mai

Reich an Mineralien

Warum findet der Wandel zur E-Mobilität für viele Hersteller ausgerechnet in Ontario statt? Ein wichtiger Grund ist das hohe Vorkommen von Rohstoffen wie Nickel, Kobalt oder Lithium. Die sind vor allem für den Bau von Batterien nötig. In der Region ist also eine lokale Lieferkette von der Batterienproduktion bis hin zur Endmontage der Autoteile möglich.

Wie entwickelt sich die Region in Zukunft weiter – ist sie der Hub für die Elektromobilität der Zukunft? Und warum haben sich deutsche Hersteller dort noch nicht angesiedelt? Darüber spricht detektor.fm-Redakteurin Alina Eckelmann mit dem Journalisten Hansjürgen Mai. Er ist für diese Folge „AutoMobil” nach Ontario gereist und hat sich einen Eindruck vor Ort verschafft.