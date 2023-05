brand eins Podcast | Alexander Aran

Engpass in der Rechtsabteilung

Freie Mitarbeit ist in vielen Branchen Alltag. Gleichzeitig gibt es einige Branchen, in denen das eher unüblich ist. Rechtsabteilungen sind ein Beispiel. Doch auch hier wächst der Workload, denn in Deutschland sind viele neue Gesetze zu Datenschutz, Lieferkettensorgfalt, Compliance und anderen Themen erlassen worden. Da braucht es viel juristische Expertise. Eigentlich logisch, dass bei steigender Arbeitslast freie Mitarbeitende, die für kurze Zeit projektbezogen unterstützen, eine Lösung sein können.

Für Rechtsabteilungen oder generell in der Rechtsbranche ist das einfach noch ein relativ neues Arbeitsmodell, was wenig bekannt ist, und deswegen müssen wir auch echte Aufklärungsarbeit betreiben. Alexander Aran, Mitgründer von „Eqwal“ Foto: Eqwal GmbH

Das sagt Alexander Aran. Er ist Jurist und Mitgründer von Eqwal in Berlin. Ein Start-up, das freiberufliche Juristinnen und Juristen an Unternehmenskanzleien vermittelt.

Karrieremodell für die Zukunft?

Der klassische Weg, den Rechtsabteilungen bei steigender Arbeitslast, bei Ausfällen durch Elternzeit oder längerer Krankheit gehen, ist, dass sie sich einen jungen Anwalt aus einer Wirtschaftskanzlei „ausleihen“. Das ist aber in der Regel teuer. Firmen wie Eqwal, von denen es seit den letzten Jahren einige gibt, sind nicht nur kostengünstiger, sagt Alexander Aran, der Einsatz ihrer selbstständigen Mitarbeitenden ist auch deutlich effektiver, weil sie schon auf Unternehmensseite gearbeitet haben.

Das liegt daran, dass man „Inhouse“ einfach wesentlich pragmatischer an diese Themen rangehen muss, ein gewisses Risikobewusstsein haben und auch in der Kommunikation diverse Skills mitbringen muss. Alexander Aran

Eine solche „begrenzte Mitarbeit“ führt somit zu kürzeren Einarbeitungszeiten und insgesamt zu größerer Effizienz für die Unternehmen. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert erläutert Alexander Aran die Vorteile, die dieses flexible Arbeiten auch für die Juristinnen und Juristen „auf Zeit“ bietet, und welche Entwicklungsmöglichkeiten er für die noch recht junge Branche des „Project-Lawyerings“ sieht.