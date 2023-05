Bild: Betiel Berhe | detektor.fm

brand eins Podcast | Betiel Berhe

Die neue migrantische Mittelschicht

„Nie mehr leise“ – Betiel Berhe schreibt in ihrem neuen Buch darüber, was sich in unserer Gesellschaft ändern muss, damit das, was ihr selbst gelungen ist, keine Ausnahme bleibt: der Aufstieg aus der migrantischen Arbeiterklasse in die akademische Mittelschicht.