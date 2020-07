Bild: Lars Obendorfer | Foto: BWIT Franchise GmbH

brand eins-Podcast | Bonus: BWiT-Chef Lars Obendorfer

„Es gibt keinen mehr an meiner Seite“

Lars Obendorfer übernimmt mit Anfang 20 einen Frankfurter Imbiss von seinen Eltern. Heute hat „Best Worscht in Town“ in Deutschland 24 Filialen – und expandiert nach Dubai und in die USA.