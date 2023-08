brand eins Podcast | Christian Schüller

Ab ins Bällebad!

Die Idee entsteht in der Mittagspause: Das Team der Münchner Digitalagentur Format D teilt Kindheitserinnerungen an Ausflüge zu IKEA — und plant kurzerhand, einen Tag lang in den Bürowelten von IKEA zu arbeiten. Für Christian Schüller, einen der drei Geschäftsführer von Format D, ist das Event eine Überraschung. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Freiheit, ihre Ideen eigenverantwortlich umzusetzen, das ist ihm wichtig. Highlight des Tages: Mittags darf das Team ins IKEA-Bällebad springen, das sonst nur Kindern vorbehalten ist. „Wir haben uns extrem gefreut, mal tatsächlich unserem Kindheitstraum nachzukommen“, sagt Christian Schüller.

Wir überlegen uns einfach, was zu uns passt und worauf wir Lust haben. Christian Schüller, Geschäftsführer von Format D Foto: Format D

Am Sonntag auf den Montag freuen

Der Ausflug zu IKEA ist nicht die einzige ungewöhnliche Aktion bei Format D. Im Sommer ist das Team auf Firmenkosten aus dem Münchner Studio in eine Villa in der Toskana umgezogen, Pool inklusive. Wer den Rest des Jahres Fernweh hat, darf mit dem firmeneigenen Bulli verreisen. Christian Schüller geht es darum, dass sein Team bei der Arbeit Spaß hat: Am Sonntag sollen sich alle auf den Montag freuen. Die Geschäftsführung will aus der Firma ein Paradies machen — schon allein, weil sie sich selbst gern wohlfühlt beim Arbeiten.

Wir sind nicht die Typen, die das Managen und Delegieren brauchen, um glücklich und

von Selbstwert erfüllt zu sein.

Christian Schüller hat die Digitalagentur Format D mitgegründet. In dieser Folge des „brand eins Podcasts“ erzählt er detektor.fm-Moderator Christian Bollert, warum er Veränderung mag, wieso ihm Wachstum nicht so wichtig ist und was er auf der Arbeit braucht, um glücklich zu sein.