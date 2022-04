Bild: Christof Horn | Foto: Anna Ziegler

brand eins Podcast | Christof Horn

Brauchen Unternehmen Orte?

Viele Unternehmen haben in der Pandemie komplett auf Homeoffice umstellen können. Was dabei verloren geht, wie Arbeitsorte Zugehörigkeit leisten können und was die Firmenarchitektur über die Unternehmenskultur aussagt – darüber sprechen wir mit Berater Christof Horn.