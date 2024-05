brand eins Podcast | Daniel Dettling

Schwerpunkt: Zukunft der Arbeit

Anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai widmen wir uns in diesem Monat im „brand eins Podcasts“ dem Schwerpunkt „Zukunft der Arbeit“. Dazu sprechen wir mit Daniel Dettling über den Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Außerdem wird es in den kommenden Episoden um die Bedeutung der Kreativwirtschaft gehen, um Chancen und Risiken der Vier-Tage-Woche, um den Umgang mit Zeit und welchen Zusammenhang es mit der Zukunft der Arbeit gibt.

Daniel Dettling hat den Think-Tank für Trend- und Zukunftsforschung re:publik gegründet und forscht zum Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere zu ihren Auswirkungen auf die Politik.

Die Ausbeutung durch die Arbeitgeber, durch die Unternehmen, ist eigentlich abgelöst worden durch eine Art Selbstausbeutung. Daniel Dettling Foto: Laurence Chaperon

Daniel Dettling: Wandel zur Wissensgesellschaft

Die Arbeitswelt in Deutschland ist stark von der Industriegesellschaft geprägt. Diese wandelt sich immer mehr zu einer Wissensgesellschaft. Damit sollten sich auch die Formen der Beschäftigung ändern, meint der Zukunftsforscher. Neben dem klassischen „abhängigen Beschäftigungsverhältnis“ wäre es gut, wenn auch die wachsende Zahl der Selbstständigen oder Freiberuflerinnen und Freiberufler stärker eingebunden werden würden. Denn sie verfügen über die Form von Kapital, auf die Unternehmen zukünftig nicht mehr verzichten können: Fachwissen. Und sie bringen außerdem Wissen über neue Strukturen, neue Prozesse, neue Arbeitsweisen und Methoden mit.

Statt um Kapitalismus geht es in Zukunft um Talentismus, um den Faktor Mensch. Daniel Dettling

Welche Rahmenbedingungen es braucht, um Unternehmen die Zusammenarbeit mit Selbstständigen, Freelancerinnen und Freelancern zu erleichtern, darüber spricht Daniel Dettling in dieser neuen Folge des „brand eins Podcasts“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.