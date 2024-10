Expected Goals? 42 Prozent aller Tore sind Zufall.

Daniel Memmert über sportinformatische Tools

Erhöht ein hoher Ballbesitz die Siegchancen? Wie entscheidend sind die Passquoten? Welcher Spielertyp verbessert die Erfolgsaussicht? Schon seit Jahren verlassen sich die großen Fußballvereine bei Antworten auf diese Fragen nicht mehr allein auf die Intuition, die Erfahrung und den Sachverstand des Trainers oder der Trainerin. Datenanalysen sollen vielmehr sichere Antworten geben. Jogi Löw soll bereits 2014 im Vorfeld des WM-Siegs der deutschen Mannschaft in Brasilien von SAP eine digitale Platform zu Trainingsanalyse und Turniervorbereitung zur Verfügung gestellt bekommen haben. Werden also in Zukunft vor allem Daten und Algorithmen über Erfolg und Misserfolg im Fußball entscheiden?

Mittlerweile ist in jedem Bundesliga-Verein das Staff zur Datenanalyse relativ groß. Bayern München beschäftigt mehr als 20 Spielanalysten. Daniel Memmert Foto: Kenny Beele, Köln

Das sagt Daniel Memmert. Er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln und leitet dort das Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik, das mit großen Fußballclubs in Deutschland und im Ausland sowie mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zusammen arbeitet. Sportinformatische Tools – sei es im Training zur Gegnervorbereitung oder im Wettkampf – seien inzwischen unverzichtbar. Gerade auch für die Trainer.

Intuition, Sachverstand oder Datenanalyse?

Laptop-Trainer muss irgendwie jeder sein, auch wenn er das nach außen nicht zugibt. Daniel Memmert

Gut sei natürlich, wenn Intuition, Trainersachverstand und Datenanalyse bestmöglich zusammen gedacht werden. Und doch sei auch hier noch Luft nach oben: Wissenschaftliche Befragungen zeigten, so meint Daniel Memmert weiter, dass viele Spielanalysten oft gar nicht mit den Positionsdaten umgehen können, weil sie wenig in die Vor- und Nachbereitung der Spiele mit einbezogen werden.

Wird Fußball am Ende zu einer langweiligen Angelegenheit, weil sich alles berechnen läßt? Antworten dazu und welche Rolle der Zufall im Profifußball immer noch spielt, darüber spricht Daniel Memmert in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.