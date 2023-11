brand eins Podcast | Frauke Kreuter und Christof Horn – #digdeep

Digitalisierung als Chance

Deutschlandpakt, Beschleunigungspakt, Onlinezugangsgesetz zur flächendeckenden Digitalisierung: Deutschland muss schneller digitaler werden, da sind sich Politiker und Politikerinnen inzwischen einig. Doch wo genau stehen wir heute? Frauke Kreuter und Christof Horn schauen in ihrem Podcast #digdeep auf neuste Entwicklungen und Trends in der Digitalisierung. Frauke Kreuter ist Professorin für Statistik und Data Science in München und Maryland, USA. Christof Horn ist Manager bei der Unternehmensberatung „umlaut“. Woran liegt es, dass Deutschland noch nicht schnell genug ist? Die Wissenschaft bräuchte leistungsfähigere Rechenkapazitäten, weiß Frauke Kreuter aus ihrem eigenen Arbeitsalltag.

Der öffentlichen Verwaltung hilft sie im Rahmen der Coleridge Initiative ihre Daten besser zu nutzen. Dort hat sie beobachtet, wie wichtig es ist, neue Technologien auch gut und verständlich an die Mitarbeitenden zu vermitteln.

Oft werden die Leute, die die Arbeit dann tatsächlich umsetzen müssen, nicht mitgenommen. Dann dauert es ganz lange, bis sich alle rantrauen. Frauke Kreuter

Frauke Kreuter und Christof Horn über Neues in der digitalen Welt

Christof Horn beobachtet das, was Frauke Kreuter in der öffentlichen Verwaltung beobachtet, in den Unternehmen, die er berät. Wie immer bei Neuem und bei Veränderungen gebe es Menschen, die so etwas eher als bedrohlich empfinden. Diese Menschen sollten einfach viel ausprobieren dürfen. Er wünscht sich generell eine Geisteshaltung, die positiver in die Zukunft schaue und neue Technologien als Chance begreife. Und beim Thema „Hype“, wie aktuell der künstlichen Intelligenz, sei es wichtig, eine realistische Draufsicht zu behalten:

Es kommt was Neues auf, und alle sagen: Oh wow, sensationell! Die Erwartungen schießen ins Unermessliche, und danach fällt alles in sich zusammen, weil es ja doch wieder mal nicht kommt. Christof Horn

Wenn man bei dieser Haltung verharre, sei die Gefahr groß, dass man die weitere Entwicklung „verschläft“, meint Christof Horn.

Über Chancen und Risiken von Digitalisierung und was ihr Podcast mit einer Selbsthilfegruppe zu tun hat, darüber sprechen Frauke Kreuter und Christoph Horn mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.