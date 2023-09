brand eins Podcast | Isabel Gebien — Künstliche Intelligenz

Ein Podcast für mehr soziale Gerechtigkeit

Bei all den Negativschlagzeilen zu Arbeitsplätzen und künstlicher Intelligenz eine gute Nachricht von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO: KI wird Arbeitsbereiche eher ergänzen als komplett ersetzen. Die schlechte Nachricht: Frauen werden stärker von den Auswirkungen betroffen sein als Männer. Warum ist das so? Und wie können wir als Einzelne und als Gesellschaft gegensteuern? Genau diese Fragen stellt Isabel Gebien in ihrem Podcast „Equality 365“, der seit Kurzem auch Teil des brand eins Podcast-Netzwerks ist. Alle zwei Wochen spricht sie darin mit den unterschiedlichsten Menschen über Diversität, Gleichstellung, Chancengleichheit und Vereinbarkeit in allen Lebensbereichen.

Ich glaube daran, dass wir einen Weg finden werden, der für alle Menschen gerecht ist. Isabel Gebien, Unternehmerin und Podcast-Host

Isabel Gebien möchte mit ihrem Podcast zum einen für diese gesellschaftlichen Probleme sensibilisieren, zum anderen mithilfe ihrer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen auch inspirieren.

KI und Diversität

In Episode #16 spricht sie mit der Wissenschaftlerin Eva Gengler, die zu künstlicher Intelligenz „aus feministischer Sicht“ forscht. Das heißt, in der Forschung werden alle Gruppen von Menschen einbezogen, vor allem solche, die sonst benachteiligt werden. Aktuell spiegelt KI häufig die Vorurteile wider, die in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen herrschen.

KIs sind nicht nur misogyn, sondern auch rassistisch und diskriminierend, und das liegt daran, dass KIs einfach sehr häufig in sehr homogenen Teams trainiert werden. Isabel Gebien

Im „brand eins Podcast“ beleuchten wir in gleich mehreren Episoden das Thema KI. In dieser dritten Folge unserer Reihe spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit Unternehmerin und Podcast-Host Isabel Gebien über KI und Diversität und darüber, was vielleicht auch jede und jeder selbst tun kann, um sozialen Ungerechtigkeiten entgegenzuwirken.