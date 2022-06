brand eins-Podcast | Karen Pittel

Preisschild für den Klimaschutz

Der CO 2 -Preis legt fest, dass Unternehmen aus den Bereichen Wärme und Verkehr seit dem 1. Januar 2021 für Emissionen von Kohlendioxid einen Preis bezahlen müssen. Diese Abgabe wird zunächst als Festpreis definiert. Aktuell liegt er bei 30 Euro pro ausgestoßener Tonne CO 2 , bis 2025 wird der Betrag auf 55 Euro steigen.

Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sehen darin große Vorteile. Karen Pittel, Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, leitet das ifo Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen und berät die Bundesregierung als Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung. Sie sieht im CO 2 -Preis Anreize und Chancen. Zum einen fließe das gewonnene Geld direkt in klimaschützende Projekte und könne Bürgerinnen und Bürger entlasten. Zum anderen könne ein CO 2 -Preis Anlass für Unternehmen sein, aus wirtschaftlichem Interesse heraus, die Emissionen zu reduzieren.

Der CO2-Preis ist sehr gut, weil er quasi überall dort zu Einsparungen an Emissionen führt, wo die Unkosten für die Einsparung geringer sind als der CO2-Preis. Ich zahle also lieber eine Umstellung der Technologie, wenn ich dadurch weniger ausgebe, als wenn ich den CO2 Preis zahlen muss. Karen Pittel, Wirtschaftsprofessorin / ifo Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen Foto: ifo Institut

Globales Problem – globale Lösung?

Wenn es nach dem Weltwirtschaftsforum und der Beratungsgesellschaft PwC geht, könnte sich ein globaler CO 2 -Preis nicht nur positiv auf das Klima auswirken, auch die Gesamtwirtschaft würde profitieren. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht aus dem November 2021. Ein global einheitlicher CO 2 -Preis sei auch der „Wunschtraum aller Ökonominnen und Ökonomen“, sagt Karen Pittel. Doch was wäre ein fairer Preis? Und wie verteilt man die Lasten gerecht? Auf europäischer Ebene führt das schon zu Konflikten in Bezug auf den Emissionshandel und CO 2 -Zertifikate. Diese Woche ist eine Aktualisierung des CO 2 -Preises gescheitert.

Es ist sehr schwierig, ein Gerechtigkeitsmaß zu finden, das von allen akzeptiert wird. Karen Pittel