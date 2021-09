brand eins-Podcast | Lars Neth

Kapitalismus – ein Kampfbegriff

Manchmal reicht ein einziges Wort und schon beginnt eine hitzige Diskussion. Im brand eins-Team ist das bei der ersten Redaktionskonferenz zur neuen Ausgabe passiert. Der Auslöser: Das Wort „Kapitalismus“, der aktuelle Heft-Schwerpunkt. Viele seien für „Marktwirtschaft“ gewesen, das habe aber vor allem für die Jüngeren zu sehr nach Kompromiss geklungen. Doch warum polarisiert der Begriff so?

Kapitalismus sei eigentlich nicht der Name eines Wirtschaftssystems, sondern der einer Kritik, sagt Lars Neth. Er hat Philosophie und Literatur in Glasgow und Tübingen studiert und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Philosophie-Lehrstuhl der Universität Tübingen. Neth erforscht die Begriffsgeschichte des Kapitalismus und hält fest: Mit dem Begriff schwinkt immer eine Wertung mit.