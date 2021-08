brand eins-Podcast | Michael Seemann

Der Krypto-Hype hält noch an

In Bitcoin, Ethereum oder Doge würde Michael Seemann nicht investieren, er sieht einen Krypto-Hype. Und der könne bald enden, innerhalb eines Jahres werde die Blase platzen, glaubt der Kultur- und Medienwissenschaftler. Seemann lehrt an der Universität zu Köln und der Universität der Künste in Berlin und hat Bücher über digitale Plattformen, Datenschutz und Datenmacht geschrieben.

Die Hardcore-Verfechter von Kryptowährungen sind Leute, die sich mit beidem nicht auskennen: Weder mit Ökonomie noch Technik. Michael Seemann, Kulturwissenschaftler Foto: Steffi Rossdeutscher

Kryptowährungen hält er für eine reine Anlageform, als Zahlungsmittel würden sie nicht taugen. Der Grund: Die Kurse schwanken so sehr, dass es irrational wäre, sie als Währung zu nutzen. Mittlerweile berüchtigt ist beispielsweise der Einfluss der Tweets von Elon Musk. Einen kreativen Effekt hat das Auf und Ab: Die YouTuberin Ill Esha zum Beispiel hat den Kurs von Bitcoin in Ton umgesetzt.