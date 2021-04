brand eins-Podcast | Michael Trautmann

Selbstvermarktung mit Podcasts

Michael Trautmann ist wohl einer der bekanntesten Werber Deutschlands. Hat er doch in zahlreichen Agenturen gearbeitet und unter anderem die Werbeagentur thjnk mitgegründet. Das Medium Podcast ist ihm zunächst fern. Er braucht Bewegtbild und Bücher. Das ändert sich vor vier Jahren. Zusammen mit Christoph Magnussen startet er den Podcast „On the Way to New Work“.

Für mich ist das quasi nochmal eine Neuausrichtung. Ich hab jetzt gerade wieder gegründet, meine dritte Firma insgesamt in meinem Leben. Und ja, ich bin ein absoluter Fan von Podcasts. Michael Trautmann Foto: Sebastian Fuchs

Schnell wird ihm klar: Podcasts sind auch ein hervorragender Weg, sich als Experte zu profilieren. Heute ist Michael Trautmann deshalb auch ein gefragter Redner und Ratgeber zum Thema „New Work“.

Wenige Monate nach Podcaststart bekam ich die ersten Anrufe von Firmen, die mich als Sprecher einladen wollten: Sie sind doch einer der führenden Experten für New Work! Michael Trautmann Foto: Sebastian Fuchs

Den Podcast hatte Trautmann neben einem Buchprojekt über das Arbeiten der Zukunft begonnen. Das Buch ist weiterhin in Arbeit und auch der Stoff beim Podcast gehe nach 260 Podcast-Folgen nicht aus. Es tuen sich immer wieder neue Themen auf: künstliche Intelligenz, Robotik, aber auch Sinnsuche in der Arbeit.

Der schöne Begleiteffekt des Podcasts – oder auch gewissermaßen das Geschäftsmodell –: Trautmann kann sich ein Netzwerk aufbauen, unter anderem mit Gästen wie US-Präsidentenberater Warren S. Rustand, Ex-Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis oder Mathias Döpfner, CEO der Springer AG.

detektor.fm-Moderator Christian Bollert spricht mit Michael Trautmann über Selbstvermarktung mit Podcasts, über das Geschäftsmodell des Podcasts „On the Way to New Work“, was er von sogenannten „Native Ads“ hält und ob er heute noch raten würde, im Podcast-Bereich zu gründen.