brand eins-Podcast | Natascha von Hirschhausen

Jeden Morgen machen wir es alle ganz selbstverständlich, aber die wenigsten denken wohl ernsthaft darüber nach: wir ziehen uns an. Was wir anziehen, ist nicht nur eine modische Frage, sondern auch eine wirtschaftliche und gesellschaftliche. Anlässlich der Berliner Fashion Week geht es in dieser Folge um nachhaltige Mode.

Fair, nachhaltig, handgemacht

Für Nachhaltigkeit hat sich Natascha von Hirschhausen schon lange interessiert. Doch erst eine Reise nach Bangladesch, während ihres Modedesignstudiums an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin, führt ihr das wahre Ausmaß der Abfallmengen in der Textilindustrie vor Augen.

In Bangladesch habe ich gesehen, wie viel Müll in der Textilindustrie anfällt: 20 Prozent jedes Kleidungsstücks, das zugeschnitten wird, werden verschwendet. Natascha von Hirschhausen Foto: privat

2016 gründet sie daher ihr nachhaltiges Label. Schon ein Jahr später wird sie dafür mit einem Ökodesign-Award ausgezeichnet. Trotz Pandemie eröffnet sie im November letzten Jahres einen eigenen Laden in der Berliner Friedrichstraße. Das sei der logische Schritt gewesen, nach fünf Jahren am Markt und starkem Wachstum im Vorjahr.

Modespektakel Fashion Week

Natascha von Hirschhausen sieht Modenschauen, bei denen Marken immer wieder neue Kollektionen präsentieren, eher kritisch. Sie arbeitet übersaisonal und hat nur eine Kollektion. Zur Fashion Week hat sie daher auch eine Ausstellung über „Zero Waste“-Mode gegenüber ihres Ladens eingerichtet. Ich fände es sehr spannend, zur Fashion Week zu gehen und jede Saison die gleiche Kollektion zu zeigen. Natascha von Hirschhausen

detektor.fm-Moderator Christian Bollert spricht mit Natascha von Hirschhausen darüber, wie ihr Label nachhaltige Mode ohne Abfall produziert und was sie über die Berliner Fashion Week denkt.