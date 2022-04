brand eins-Podcast | Dark Entrepreneurship

Arno Funke, auch bekannt unter seinem Pseudonym „Dagobert“, hat in den 1990er-Jahren als Kaufhauserpresser mit Bomben- und Brandanschlägen für Schrecken gesorgt. Die Polizei überraschte er bei etlichen versuchten Geldübergaben mit immer neuen technischen Konstruktionen. Sein Handeln ist illegal und illegitim, rechtlich und moralisch verwerflich – aber bei aller gebotener Distanzierung auch innovativ und unternehmerisch, sagt Nikolaus Franke. Er hat 2001 an der Wirtschaftsuniversität Wien das „Institut für Entrepreneurship und Innovation“ ins Leben gerufen. Dort leitet er auch den Masterstudiengang „Entrepreneurship und Innovation“, die „User Innovation Research Initiative“ und das Gründungszentrum. In einer dreiteiligen Artikel-Serie hat er kürzlich über die dunkle Seite des Unternehmertums geschrieben und herausgearbeitet, welche Rolle dabei Entrepreneurship und Innovation spielen.

Es gibt einige spektakuläre Fälle, wo die Verbrecher äußerst kreativ waren, von der Norm abgewichen sind und entsprechend ihren Erfolg ihrer Fähigkeit zur Innovation verdanken. WU Executive Academy-Professor Nikolaus Franke Foto: WU Executive Academy

Regelbrecher unter den Entrepreneuren

Nikolaus Franke schaut auf die Bereiche des Unternehmertums, die sich auch außerhalb geltender Gesetze und/oder gesellschaftlicher Wertvorstellungen abspielen. So nimmt er in seinen Artikeln illegales, aber legitimes Unternehmertum unter die Lupe: die Entrepreneure, die sich an Gesetze halten, moralisch aber anecken und die Unternehmerinnen und Unternehmer, die es weder mit der Moral noch mit den Gesetzen genau nehmen. Welche unternehmerischen Prinzipien sind aus Verbrechen und Grenzüberschreitungen ableitbar?

Aufspüren, wo wird sich was verändern, welche Regeln sind morgen anders und den Mut haben, danach zu handeln. Nikolaus Franke

detektor.fm-Moderator Christian Bollert spricht mit Nikolaus Franke darüber, was man von Juwelendieben oder Kaufhauserpressern lernen und unter welchen Bedingungen die dunkle Seite des Unternehmertums gesellschaftlichen Nutzen stiften kann.