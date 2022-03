brand eins-Podcast | Nora Mönning

Mehr Bauchgefühl

Voranschreitende Digitalisierung, neue Personalstrukturen, spezielle Arbeitsabläufe: Insbesondere für Change- und Transformationsthemen bieten Unternehmen Workshops an. Doch häufig sind ausgerechnet solche Workshops ineffizient: Die Runden sind endlos, die Diskussionen unstrukturiert und die Ergebnisse wenig überraschend. Und am Ende bleibt mitunter die Erkenntnis: Es ändert sich doch nichts.

Die Beratung Eigenland verspricht effizientere Workshops mit besseren Ergebnissen. Nora Mönning hat fünf Jahre lang zusammen mit Kolleginnen und Kollegen an der Methodik gefeilt. Zentrales Element: das Spielerische. Dazu gehören bunte Steinchen und ein Spielfeld aus Acryl. Die Methode: nicht denken, werfen!

Teilnehmende sollen intuitiv entscheiden und mithilfe der bunten Steine über verschiedene Thesen abstimmen – von Gold wie goldrichtig bis hin zu schwarz für „Ich sehe schwarz“. Wenn sich alle einig sind, geht es weiter. Bei widersprüchlichen Ansichten oder einhelliger, aber überraschender Meinung wird diskutiert. So sollen auch hierarchiefreie Debatten gewährleistet werden.

In einem spielerischen Flow, wenn ich erst einmal mein Bauchgefühl und meine Intuition abfrage, kann ich viel freier und offener damit agieren. Nora Mönning Foto: Hartmut Nägele / brand eins

In Vorgesprächen werden Meinungen und Erfahrungen abgefragt und dann Thesen von der Moderatorin oder dem Moderator für den Workshop ausformuliert. „In der Vorbereitung liegt einer der vielen Fallstricke für erfolgreiche Workshops. Und auch da zählt es, möglichst viele Perspektiven auf dem Tisch zu haben“, sagt Nora Mönning.

Sich überflüssig machen

Doch längst nicht alle Workshops werden von Eigenland durchgeführt. Die Beratung bildet selbst Moderatorinnen und Moderatoren in den verschiedensten Unternehmen und Branchen aus – von der Sparkasse bis zum Bauunternehmen. Diese zertifizierten Personen können so die Eigenland-Methode anwenden, erhalten die benötigten Materialien und Tools und können darüber hinaus auf eine zentrale Datenbank zugreifen, in der bereits Thesen und Erfahrungen anderer Workshops gesammelt sind.

Im Idealfall machen wir uns ganz schnell überflüssig. Und sind nur noch auf methodischer Ebene als Sparrings-Partner unterwegs. Nora Mönning

detektor.fm-Moderator Christian Bollert spricht mit Nora Mönnig über die Kraft der bunten Steine, was bei konventionellen Workshops schief läuft und wie Workshop-Ergebnisse auch zu Veränderung führen.