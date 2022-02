brand eins-Podcast | Norbert Molitor

Die Idee zum Bloggen

Zum Bloggen ist er eigentlich durch eine Entrümpelungsaktion gekommen, als er all seine Familienfotos weggeschmissen hat, sagt Norbert Molitor. Die habe er eh nicht mehr angeschaut. Molitor, heute 75 Jahre alt, wollte aber fotografieren, also hat er 2008 sein Blog 42553 Neviges gestartet.

Die wichtigsten Nachrichten für meine Leser sind, wenn ein Laden öffnet oder schließt. Und die allerwichtigste, wenn irgendjemand stirbt, den jeder kennt. Norbert Molitor, Blogger & Kleinstadtchronist Foto: Chris Rausch

Er sammelt Alltagseindrücke in der Kleinstadt Neviges nahe Wuppertal, die etwa 19 000 Einwohner umfasst, und in der „eigentlich nichts los ist“. Molitor fotografiert in schwarz-weiß, was ihm auffällt und schreibt ein paar Zeilen dazu.

Chronist der Kleinstadttristesse

Sechs Jahre nachdem er angefagen hat zu bloggen, wird Molitor für 42553 Neviges mit dem renommierten Grimme Online Award ausgezeichnet. Die Jury hat sein „liebevoll-kritisches Auge und charmant-ironischen Schreibstil“ gelobt. Nachts um drei geh ich zum Klo, trinke einen Espresso und rauche eine Roth-Händle. Dann schreibe ich drei, vier Beiträge in 20 Minuten – fertig. Norbert Molitor Seitdem hat er bis heute etwa 1 000 Aufrufe am Tag, etwa die Hälfte davon sind gar nicht aus Neviges oder der Umgebung. Als die brand eins über ihn berichtet hat, sei die Zahl sogar auf 5 000 Aufrufe am Tag hochgeschnellt.

detektor.fm-Moderator Christian Bollert spricht mit Norbert Molitor über den Erfolg seines Lokal-Blogs, Neues aus Neviges und sein bewegtes Leben.