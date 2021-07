brand eins-Podcast | Peter Eckert

Bier trinken und damit Gutes tun? Diese Idee ist – natürlich – eines Abends bei einem Bier entstanden. Ein Freund hat Peter Eckert überzeugt, ein Bierunternehmen zu starten, das Einnahmen spendet. 2010 haben sie Quartiermeister in Berlin gegründet. Um die Idee umzusetzen, hat der Politikwissenschaftler Eckert noch Nonprofit-Management studiert und ist einer der Geschäftsführer der Biermarke geworden.



Wir wollen zeigen, dass Wirtschaft etwas Gutes sein kann: zum Wohle aller, nicht auf Kosten von Natur und Umwelt. Peter Eckert, Sozialunternehmer Foto: Peter Van Heesen

Er nennt sich Sozialunternehmer und ist Anhänger der Gemeinwohlökonomie. Quartiermeister finanziert die Kosten für Personal und Verwaltung aus dem Umsatz, aber: Zehn Cent pro Liter Bier fließt in soziale Projekte – dort, wo es verkauft wird. So bleibt das Geld in der Nachbarschaft, statt zum Beispiel an Aktionäre ausgeschüttet zu werden.