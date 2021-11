brand eins-Podcast | Peter Karst

Lange ist IT-Sicherheit nicht als Chefsache, sondern gerade im Mittelstand oder kleineren Verbänden und Organisationen eher stiefmütterlich behandelt worden. Die Handwerkskammer Hannover ist noch gut auf den Angriff vorbereitet gewesen, da sie eine IT-Nachtwache der Tochtergesellschaft im Einsatz hatte, wo der Angriff bemerkt wurde.

Die Anweisung an alle Mitarbeitenden, nachts die Rechner auszuschalten, das hätte vielleicht Schlimmeres verhindert. Ansonsten können Sie sowas nicht vorbereiten. Peter Karst

Peter Karst hat seine Konsequenzen aus dem Angriff gezogen: Die Verantwortung für die IT ist seitdem in einer Stabsstelle gebündelt, die direkt ihm als Hauptgeschäftsführer untersteht. Außerdem hat er in modernere Technik investiert.