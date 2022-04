brand eins-Podcast | Peter Lau

Wirtschaftsmagazin meets Kochbuch

Normalerweise haben Wirtschaftsredakteure mit Kochbüchern eher wenig am Hut. Bei Peter Lau ist das anders, er war nämlich vor seinem Leben als brand eins-Redakteur schon einmal Food-Journalist. Als der Kulinarik-Verlag Tre Torri die Idee gehabt hat, zusammen mit brand eins ein Kochbuch zu entwickeln, ist Peter Lau deshalb gleich überzeugt gewesen. Herausgekommen ist ein Kochbuch, das mehr ist als eine Rezeptsammlung: „So schmeckt Nachhaltigkeit“ ist Wirtschaftsmagazin und Kochbuch in einem. Klassiker aus der brand eins-Welt treffen auf außergewöhnliche Rezepte wie Gin-Käse-Fondue oder Hirsch-Nuggets mit Holunder-BBQ-Ketchup. Peter Lau hat dieses Konzept entwickelt und die Texte ausgewählt, für die kulinarischen Beiträge war Tre Torri zuständig.

So schmeckt Nachhaltigkeit

Der Gedanke hinter dem gemeinsamen Projekt war, den weiten Begriff Nachhaltigkeit sinnvoll zu füllen, sagt Peter Lau. Das Wort werde viel benutzt, aber oftmals ohne richtigen Inhalt. Im Zusammenspiel von Text und Rezept leuchtet „So schmeckt Nachhaltigkeit“ unterschiedliche Aspekte von Nachhaltigkeit aus. Da ist zum Beispiel ein Text über ein Berliner Start-up, das invasive Arten zu Delikatessen verarbeitet, ergänzt durch ein passendes Rezept für Pasta mit Rotem Amerikanischem Sumpfkrebs. Andere Texte haben mit Kochen auf den ersten Blick wenig zu tun. Für Peter Lau haben sie im Kochbuch trotzdem ihren Platz. Weil sie von Eigenschaften erzählen, die zur Nachhaltigkeit dazugehören – beim Kochen wie in der Wirtschaft.

Wovon reden wir, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen? Nachhaltigkeit muss langfristig sein. Nachhaltigkeit muss mutig sein, weil es sich von den Dingen, die üblich sind, abwendet. Nachhaltigkeit muss einfallsreich sein, weil es ständig etwas Neues gibt, worauf man reagieren muss. Peter Lau, brand eins Foto: privat

