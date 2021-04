Bild: Philipp Westermeyer | Foto: OMR

brand eins-Podcast | Philipp Westermeyer

„Der Podcastmarkt ist attraktiver als Musik“

Wir feiern fünf Jahre brand eins-Podcast! In der ersten Folge unserer Geburtstagsreihe fragen wir: Wie hat sich der Podcastmarkt in den vergangenen fünf Jahren entwickelt? Und wo geht es hin? Unser erster Gast ist OMR-Gründer Philipp Westermeyer. Er sagt: da geht noch was.