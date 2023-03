brand eins Podcast | South by Southwest

Neue Ideen und Innovationen in der Technologiebranche

Die Innovationskonferenz South by Southwest (SXSW) ist wohl das größte Event ihrer Art weltweit: Unternehmerinnen und Unternehmer, Forschende, Politiktreibende und Kreative treffen sich einmal im Jahr im texanischen Austin, um bei Keynotes, Panels, Workshops, Meetups und anderen Formaten zu diskutieren und in die Zukunft zu denken. Als legendär gilt die Messe auch, weil hier z. B. 2007 Twitter präsentiert wurde, 2014 die Oculus Rift Virtual Reality Brille vorgestellt wurde und 2016 der damalige Präsident Barack Obama in seiner Keynote die Tech-Community dazu aufrief, Amerika bei Problemen wie Netzwerkausbau und kritischem Abwägen von Privatsphäre und Sicherheit zu unterstützen.

Begleitet werden die Veranstaltungen von einem Musik- und Film-Event. Und dass so viele Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen aus jeder aktuell relevanten Branche zusammentreffen, das sei — so berichtet brand eins-Autor Christoph Koch — auch das Spannende.

Man kommt, auch wenn man jetzt vielleicht so wie ich eher für diese digitalen Sachen hinfährt, mit ganz anderen Leuten in Berührung, die eben für die anderen Konferenzteile dort sind, und das ist sozusagen ein bisschen der Zauber und das Interessante. Christoph Koch Foto: Urban Zintel

Christoph Koch ist für die brand eins auf dem Festival gewesen und hat dort auch für die brand eins Safari, dem hauseigenen Programm für veränderungsfreudige Führungskräfte, nach Trends und besonderen Innovationen geschaut. Eines der vorherrschenden Themen ist Künstliche Intelligenz (KI).

Wenn man objektiv draufguckt, dann war [KI] schon eines der großen Hauptthemen, vielleicht noch neben psychodelics, also psychoaktiven Drogen, die in den USA gerade immer weiter legalisiert und entkriminalisiert werden. Christoph Koch

Zukunftsträchtige Trends und Innovationen 2023

Künstliche Intelligenz spiele vor allem in der Zukunft der Arbeitswelt eine Rolle, konkret z. B. bei Bewerbungsprozessen großer Firmen, aber auch im Gesundheitsbereich und der digitalen Medizin. Spannend findet Christoph Koch auch, dass die NASA darauf hinweist, dass wir uns perspektivisch um Müllvermeidung im Weltraum kümmern müssen, und dass auch die Tiefseeforschung vorangetrieben werden muss.

Über seine Eindrücke von der gerade zu Ende gegangenen South by Southwest 2023 in Austin berichtet brand eins-Autor Christoph Koch im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.