Bild: Stephan Jansen | Foto: Karlshochschule

brand eins-Podcast | Stephan Jansen

Corona-Kassensturz

Was ist in der Kasse nach etwa einem Jahr Pandemie? Das dröselt Stephan Jansen mit seinem Kassensturz in der brand eins für Staat, Unternehmen und Privatleute auf. Und mit Blick auf die Schulden fordert der Professor von der Karlshochschule ein Umdenken. Wie kann das aussehen?