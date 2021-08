brand eins-Podcast | Thomas Victor

Die Cyborgs sehen in echt dann doch anders aus, als man sie sich vorstellt: Neil Harbisson ragt eine kleine Antenne aus dem Kopf, mit der er Farben hören kann. Ohne wäre er farbenblind. Der Fotograf Thomas Victor hat den ersten staatlich anerkannten Cyborg Großbritanniens in der New Yorker U-Bahn porträtiert. Das Foto ist Teil der Serie Human+. In der Arbeit setzt sich Victor mit dem Selbstbild des Menschen im technischen Zeitalter auseinander.

Genau genommen sind wir alle schon Cyborgs. Cyborg-Sein heißt, seine Fähigkeiten mit technischen Mitteln zu erweitern. Das hat schon in der Steinzeit mit dem Faustkeil angefangen. Thomas Victor Foto: Christian Hüller

Einige der Begegnungen mit den Menschen, die ihre Wahrnehmung technisch erweitern – nichts anderes sind Cyborgs – haben ihn auch befremdet. Zum Beispiel, als sich auf der Cebit 2016 in einer Happy Hour mehr als Hundert Besucherinnen und Besucher für 20 Euro Chips in die Hand haben implantieren lassen. Da gehe es doch eher ums Geld, glaubt Victor. Viel faszinierender sind für ihn medizinische Anwendungen der Technik: Exoskelette, smarte Prothesen oder Implantate bei Parkinson-Kranken. Diese sind nicht nur Spielzeug.