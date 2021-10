Bild: Tina Lorenz | Foto: Jan-Pieter Fuhr

brand eins-Podcast | Tina Lorenz

„Das Live-Event wird nicht sterben“

Theater, Messen oder Festivals – sie haben in der Pandemie vermehrt auf digitale Veranstaltungen gesetzt. Was bleibt davon, wenn mit 2G und anderen Erleichterungen wieder Veranstaltungen stattfinden können? Tina Lorenz vom Staatstheater Augsburg glaubt an das Potenzial der Online-Events.