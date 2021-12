brand eins-Podcast | Uwe Müller

Eine Telefonseelsorge gründen

Eigentlich hatte er in der DDR ein Frauenhaus gründen wollen. Doch das blieb Uwe Müller verwehrt, wäre es doch ein Eingeständnis gewesen, dass der Sozialismus nicht prinzipiell besser ist als der Kapitalismus. Also hat er 1988 im Osten der Stadt die Kirchliche Telefonseelsorge Berlin gegründet, die er leitet.

Zu Weihnachten bekommen wir vor allem Dankesanrufe, dass wir das Jahr über da waren. Diese Dienste sind auch lang im Voraus vergeben. Uwe Müller, Kirchliche Telefonseelsorge Berlin Foto: Lena Giovanazzi

Seit nun mehr 33 Jahren arbeitet er dort. Allerdings weniger selbst am Telefon. Müller kümmert sich um die Organisation und begleitet die Ausbildung von Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die ehrenamtlich mitarbeiten. Das sei für ihn unheimlich sinnstiftend und bereichernd.

In der Pandemie haben sich einerseits mehr Ehrenamtliche beworben, die helfen wollen. Andererseits hat im ersten Corona-Jahr 2020 auch die Zahl der Anrufe zugenommen: Etwa zehn Prozent mehr sind es gewesen. Mit 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr fällt die Steigerung bei Online-Kontaktaufnahmen via Mail und Chat besonders stark aus. Diese ist wohl vor allem auf Menschen zwischen 15 und 40 zurückzuführen.

Chat- und E-Mail-Beratung haben wirklich gut zu tun. Das könnten wir eher ausbauen. Uwe Müller

Wenn ihr selbst Hilfe sucht

Wenn ihr nicht weiter wisst, selbst an Depressionen leidet oder eine Person kennt, bei der ihr das vermutet: Es gibt viele Hilfsangebote und Uwe Müllers Kirchliche Telefonseelsorge ist nur eine davon, genauso wie das klassische Telefon nur ein Weg ist. Es gibt auch extra Jugend- und Eltern-Telefone. Hier haben wir einige aufgeführt: Hier findet ihr akut Krisenanlaufstellen für Erwachsene und sozialpsychiatrische Dienste:

psychenet.de/de/hilfe-finden/schnelle-hilfe Eine Telefonseelsorge ist einer der einfachsten Wege, Hilfe zu finden:

telefonseelsorge.de

nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung

hilfetelefon.de Auch Diakonie und Caritas sind mit Unterstützungsangeboten breit vertreten:

hilfe.diakonie.de

caritas.de/hilfeundberatung

In dieser Episode spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit Uwe Müller über telefonische Seelsorgearbeit, wie die sich in der Pandemie geändert hat und warum an Weihnachten wenige anrufen.