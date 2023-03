destilliert | März 2023: Medientage Mitteldeutschland, Teurer Wohnen und Frühling

Medientage Mitteldeutschland: 3. und 4. Mai 2023

Ein Teil unseres Teams beschäftigt sich das ganze Jahr über mit den aktuellen Entwicklungen in der Medienwelt. Denn sie planen und organisieren die Medientage Mitteldeutschland. Dort treffen Medienleute aus dem gesamten deutschsprachigen Raum auf dem Gelände der Baumwollspinnerei in Leipzig aufeinander. In diesem Jahr findet die Fachkonferenz am 3. und 4. Mai statt. Neu in diesem Jahr ist der „Matchpoint“. Ein Ort, an dem Leute Ideen austauschen und miteinander in Kontakt treten können.

Freude über den Erfolg von „Teurer Wohnen“

Wer unser Programm und unsere Podcasts in den letzten Wochen verfolgt hat, wird sicher auch auf unseren Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestoßen sein. Gemeinsam mit radioeins vom rbb haben wir uns in sieben Episoden ausführlich mit den Problemen auf dem deutschen Wohnungsmarkt beschäftigt und dabei konkrete Lösungsansätze gesucht. Wir sind immer noch erfreut über die vielen positiven Reaktionen auf diesen Podcast, egal ob in anderen Medien wie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagzeitung, taz oder Süddeutschen Zeitung, auf den Podcastplattformen oder direkt von euch Hörerinnen und Hörern.

„Teurer Wohnen“ hat heute bereits hunderttausende Menschen erreicht und ist lange in den Podcast-Charts von Amazon Music, Apple Podcasts oder Spotify ganz vorne dabei gewesen. In dieser Woche ist übrigens noch eine Bonus-Episode mit Volker Bertelmann erschienen, in der er die Entstehung der Originalmusik erklärt.

Über die Medientage, „Teurer Wohnen“ und den bevorstehenden Frühling hat detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit Susann Jehnichen, der Teamleiterin der Medientage Mitteldeutschland, gesprochen.

(00:00:00) Intro

(00:00:09) Begrüßung

(00:00:57) Was sind die Medientage Mitteldeutschland?

(00:04:07) Was sind Susanns Aufgaben?

(00:06:02) Lieblingsmomente bei den Medientagen

(00:08:54) Medientage am 3. und 4. Mai 2023

(00:09:47) Was werden die Higlights der Medientage 2023?

(00:12:30) Angebote für Studierende

(00:15:03) Der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast

(00:16:13) Susanns Fazit zu „Teurer Wohnen“

(00:19:00) Ausblick auf den Podcast-März 2023

(00:20:15) Verabschiedung