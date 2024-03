Flopcast | Chanyu Xu

Chanyu Xu: Immer wieder aufstehen

Es ist nicht nur einmal passiert, dass ein Start-up von Chanyu Xu gefloppt ist. Mal ist es das Timing, mal klappt es nicht, genug Kundinnen und Kunden gleichzeitig zu beliefern, um Gewinne zu erzielen. Die Gourmet-Kochboxen, die sie sich 2015 ausgedacht hatte, könnten heute möglicherweise gut funktionieren, damals fehlte es an der nötigen Infrastruktur. Unternehmen, die jetzt mit einem ähnlichen Konzept erfolgreich sind, gönnt Chanyu Xu den Erfolg und sie hofft, dass die Gründerinnen und Gründer vielleicht sogar aus ihren damaligen Fehlern lernen können.

Scheitern ist immer hart, das muss man nicht verschönern. Aber was ich daraus gezogen habe, ist, dass ich weitermachen konnte. Mein Credo ist: Manchmal gewinne ich, manchmal lerne ich. Chanyu Xu Foto: her1 GmbH

Heute ist sie froh, dass sie nicht mehr mit frischen Lebensmitteln arbeitet. Besonders herausfordernd sei die Lagerung und die Lieferung gewesen.

Scheitern als Lernfaktor

Xu hat noch einmal gegründet und ist heute CEO von „her1“. Die Firma verkauft Nahrungsergänzungsmittel für Frauen. Auch in ihrem Unternehmen legt sie Wert auf Female Empowerment. „her1“ ist ein von Frauen geführtes Unternehmen, was bei Start-ups aus dem Venture-Capital-Bereich selten ist. Das Team besteht zum größten Teil aus Frauen. Ihr ist bewusst, dass Frauen und Männer jeweils bestimmte Eigenschaften haben und man in Unternehmen eine gewisse Balance haben sollte.

Auch ihr eigener kultureller Hintergrund ist der Gründerin wichtig. Deshalb engagiert sie sich als Mentorin bei „2hearts“. Die Organisation unterstützt im Tech-Bereich junge Gründer und Gründerinnen mit Migrationsgeschichte. Dort und auf Vorträgen betont Chanyu Xu immer wieder, dass Scheitern nichts Schlechtes ist, sondern ein Lernfaktor.

Es ist eher wahrscheinlich, dass du mit deiner ersten Unternehmung scheiterst. Das muss viel deutlicher gesagt werden. Und dass das auch nicht das Ende bedeutet, sondern sich daraus neue Geschäftsideen entwickeln. Chanyu Xu

Im „Flopcast“ mit detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle erzählt Chanyu Xu unter anderem von ihrer Liebe zu gutem Essen, der Wertschätzung für ihr Team und von Business Angels, die auf Statistiken vertrauen.