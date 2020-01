Bild: Fail Better Media | Promo

Flopcast | Georg Dahm und Denis Dilba

„Alle sollten scheitern“

Georg Dahm und Denis Dilba schreiben erst für die Financial Times Deutschland und dann für den deutschsprachigen New Scientist. Beide Redaktionen werden dicht gemacht. Also gründen sie ihr eigenes Online-Magazin – und scheitern auch damit.