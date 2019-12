Flopcast | Inga Höltmann

Javan Wenz

Javan ist Journalist mit Wirtschaftsschwerpunkt. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Leipzig ging es zu detektor.fm und MDR Jump, dann fürs Volontariat zum Südwestrundfunk. Zurück in Leipzig kümmert er sich bei detektor.fm unter anderem um den Flopcast und arbeitet für den MDR in der Investigativ-Redaktion.