Gartenradio | Katharina von Ehren

„Wer bei uns anruft, kauft vor allem Zeit“, erklärt Katharina von Ehren ihren Service. Denn Kundschaft, die bei ihr Bäume oder Hecken bestellt, will nicht jahrzehntelang auf majestätische Baumkronen oder ornamentale Hecken warten. Der Garten soll sich quasi von einem Moment auf den anderen mit jahrzehntelang gewachsener Historie aufladen.

Mit Diskretion auf Pflanzenpirsch

Zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Maike Rhode hat Katharina von Ehren rund 600 Baumschulen im Blick. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die beiden sind ständig in Europa unterwegs, um die Raritäten persönlich in Augenschein zu nehmen. Wenn ganz besondere Pflanzen gewünscht werden, fährt Katharina von Ehren auch schon mal um die halbe Welt und spürt Bonsais in Japan auf. Wo genau welche Pflanzen zu finden sind? Betriebsgeheimnis!

Ein Service für Profis

In der Regel sind es Gartenplaner oder Landschaftsarchitektinnen, die sie kontaktieren. Profis also, die Parks oder exklusive Privatgärten gestalten. Mittlerweile bietet International Tree Broker aber auch einen Service für Privatleute an. Einzelne Bäume können in drei Altersklassen zu Anlässen wie Geburtstag, Taufe, Hochzeit oder auch nur so verschenkt werden.

Wie Katharina von Ehren Tree Brokerin geworden ist, was für eine Rolle ihre Herkunft aus der berühmten Baumschulendynastie von Ehren spielt, welche Pflanzen sie für Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi besorgt hat und was die beiden Brokerinnen auf ihrer Pirsch erleben – das hört ihr in dieser Folge.