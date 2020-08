Ist das gerecht? | Kommunikation im Betriebsrat

Rabea Schloz

studiert. Erst an der TU Ilmenau, dann an der Uni Leipzig. Zu detektor.fm ist sie 2013 gekommen, damals noch als Praktikantin. Seit 2015 ist sie fest bei detektor.fm dabei. 2019 war sie vor allem mit dem Grundgesetz-Podcast „In guter Verfassung“ beschäftigt, seit Ende des Projekts arbeitet sie an der Entwicklung von neuen Podcastformaten und als Redakteurin. Dem Sachthema Recht bleibt sie auch weiterhin treu, zum Beispiel mit dem Podcast „Ist das gerecht?“.