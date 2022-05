Mission Energiewende | Energie sparen

Große Potenziale im Gebäudesektor

Großes Potenzial in Sachen Energie sparen sieht das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Gebäudebereich. Damit unsere Häuser und Wohnungen in Zukunft noch weniger Energie verschwenden, sollen Förderprogramme überarbeitet und konkrete Regeln eingeführt werden. So soll zum Beispiel jede Heizung, die von 2024 an ausgetauscht oder neu eingebaut wird, mit mindestens 65 Prozent Erneuerbaren Energien laufen. Zusätzlich sollen Beratungsangebote und konkrete Tipps die Menschen in Deutschland zum Energie sparen animieren. Expert:innen kritisieren: diese kurzftistigen Maßnahmen würden nicht ausreichen. Christian Noll von der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. sagt:

Es sind noch knappe 120 Tage bis zum 1. Oktober, dann gehen die Heizungen an, und bis dahin müssten eigentlich erste Maßnahmen getroffen werden. Christian Noll, Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. Foto: Marco Urban / DENEFF

Geostrategische Rolle von Energie

Auch im Kontext internationaler Beziehungen sei Energie sparen wichtig, sagt Mathias Koch vom Think Tank E3G. China und Länder im globalen Süden würden sehr genau beobachten, wie Deutschland in der aktuellen Lage agiere um unabhängiger zu werden von russischen Energie-Importen, sagt er. Wenn Deutschland in einer solchen Situation nicht bereit sei auch kleine Opfer in Kauf zu nehmen, so Mathias Koch, würde das auch eine zukünftige Außenpolitik, die auf Werten basiert, einschränken. Ähnliches befürchtet er auch für die Rolle Deutschlands innerhalb der Europäischen Union.

Unsere Abhängigkeit von russischen Energieimporten hat uns sehr, sehr viel Ansehen gekostet, gerade bei den mittel- und osteuropäischen Staaten. Und diese sind bei der Energiewende zentral. Mathias Koch, Policy Advisor beim Think Tank E3G Foto: E3G

Richtig Energie sparen

Praktische Tipps für zu Hause:

Wer beim Heizen die Raumtemperatur um ein Grad senkt, spart sechs Prozent Energie

Heizungen regelmäßig entlüften

Heizkörper sollten die Wärme im Raum verteilen können, das heißt sie sollten nicht abgedeckt sein und Möbel sollten nicht dirkt am Heizkörper stehen

Thermostate helfen die Raumtemperatur und Heizdauer automatisch einzustellen

so viel es geht auf warmes Wasser verzichten auch beim Händewaschen

wassersparende Duschköpfe und Wasserhähne senken den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent

maximal fünf Minuten Duschen

Im Klima-Podcast „Mission Energiewende“ dreht sich in dieser Woche alles um’s Energie sparen und die aktuellen Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/ Die Grünen). Detektor.fm-Redaktionsleiterin Ina Lebedjew und detektor.fm-Redakteurin Sara-Marie Plekat klären wie und warum wir in Deutschland so schnell wie möglich Energie sparen sollten. Außerdem erzählt Christian Noll im Podcast, warum er findet, dass beim Energiesparen gerade alle gefragt sind. Er ist Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. in Berlin. Und Mathias Koch vom Think Tank E3G erzählt, wie Energiesparen und Geopolitik zusammenhängen.