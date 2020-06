Dr. Katja Schumacher

… ist für das Öko-Institut in Berlin tätig und dort stellvertretende Leiterin des Bereichs „Energie und Klimaschutz“. Sie schrieb als Co-Autorin an dem Paper „Impulse für ein nachhaltiges Konjunkturpaket“ mit, in dem die Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung klimatechnisch bewertet werden.