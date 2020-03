Mission Energiewende | Klima und nachhaltige Mode

Juliane Neubauer

Juliane war schon immer sehr neugierig und interessiert an Menschen und Musik. Eigenschaften, die beim Radio durchaus hilfreich sind. Seit 2006 wächst ihre Liebe zum Radiojournalimus. Erst beim Campusradio RadioQ in Münster, ab 2010 arbeitet sie im detektor.fm-Team mit. 2011 hat sie den Master Radiojournalismus an der Uni Leipzig abgeschlossen. Seit dem arbeitet sie als freie Journalistin. Vor allem für MDR Aktuell, MDR Kultur, Deutschlandfunk, SWR 2 und BR Puls. Nachhaltige Mode, Ernährung und Kultur spielen in ihren Beiträgen oft eine Rolle.