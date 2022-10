Mittelstand | Bitzer

Kühlende Wirkung im Hintergrund

Die Firma Bitzer Kühlmaschinenbau stellt seit Jahrzehnten Produkte her, die man nach eigenen Angaben „zwar nicht sehen, aber deren Leistung man überall spüren kann“: ein angenehmes Klima in Gebäuden, gekühlte Lebensmittel und Getränke auf dem Weg zum Supermarkt — das sind die Leistungen des Unternehmens. Doch auch die Branche der Kühlmaschinenhersteller steht mit Blick auf die eigene Umweltbilanz vor großen Herausforderungen.

Bitzer — In Sindelfingen und der Welt

Gestartet ist man mit dem sogenannten „Apparatebau für Kältetechnik“ vor mittlerweile 89 Jahren. Seitdem hat sich nicht nur die Kältetechnik verändert, sondern auch das Unternehmen Bitzer aus Sindelfingen. Inzwischen ist es in vielen Märkten weltweit vertreten, bietet seine Produkte und Dienstleistungen für unterschiedlichste Branchen und Kunden an – auch international. So ist man inzwischen auch im chinesischen Markt präsent und hat Vertretungen in zahlreichen anderen Ländern.

Kältemittel haben eine negative Auswirkung auf die Umwelt. Wie kriegen wir es hin, mit immer umweltfreundlicheren Kältemitteln unsere Produkte zu betreiben? Kai Schuppler, Werksleiter bei Bitzer Kühlmaschinenbau

Welche das sind, wie Bitzer Kühlmaschinenbau diese Herausforderungen angehen möchte und welche Erfahrungen man in den letzten Jahren sammeln konnte, darum geht es in der neuen Folge von „Mittelstand„. detektor.fm-Moderator Claudius Niessen spricht dafür mit Kai Schuppler. Er ist Leiter eines Bitzer-Werkes in Deutschland und hat auch die Firmenpräsenz in China mit aufgebaut.