Mittelstand | Scopevisio

Digitale Geschäftsprozesse auch für den Mittelstand?

Die Digitalisierung im deutschen Mittelstand ist weiterhin eine umfassende Aufgabe. Viele Familienbetriebe und andere Unternehmen bleiben weiterhin zurückhaltend. Dabei gäbe es eine Menge zu tun: So müssen verschiedenste Arbeitsabläufe neu und alte Konzepte überdacht werden. Ein Aspekt, den viele Firmen noch nicht im Blick haben, ist eine umfassende digitale Lösung für Buchhaltung, Finanz- und Dokumentenmanagement. Diese bietet ein sogenanntes Enterprise-Ressource-Planning-System, auch kurz ERP genannt.

Scopevisio und die Lösung in der Cloud

Neben großen Anbietern wie SAP, die vor allem für große Unternehmen Produkte anbieten, haben sich neue Anbieter wie Scopevisio beim Angebot von individuelleren Lösungen bei der Unternehmenssoftware hervorgetan. Das Unternehmen aus Bonn setzt auf ein Angebot, das vollständig in der Cloud gespeichert wird. So können Mitarbeitende auch dezentral auf gerade aktualisierte Daten zugreifen. Gleichzeitig richtet sich Scopevisio bewusst auch an kleinere und mittelständische Unternehmen. So ist es etwa auch möglich, nur Teile des Gesamtangebots zu buchen und so Kosten zu sparen. Auch hat man dieses Angebot für bestimmte Branchen angepasst, unter anderem auch mit dem Zukauf speziellerer Anbieter.

Wie Software zu einer umfassenden Digitalisierung beitragen kann und welche Herausforderungen dem Mittelstand dabei bevorstehen, darüber spricht Scopevisio-Vorstandsmitglied Alexander Kintzi mit detektor.fm-Moderator Lars Feyen. Er erklärt auch, wie sich sein Unternehmen seit der Gründung weiterentwickelt hat und welche Projekte in Zukunft anstehen.