Mittelstand | Uhrenmanufaktur Nomos Glashütte

Made in Glashütte

Nicht jede Uhr darf sich einfach so mit dem Glanz von Glashütte schmücken. Das Gütesiegel „Made in Glashütte“ dürfen nur Produkte tragen, deren Wertschöpfung zu mehr als fünfzig Prozent vor Ort erfolgt ist. Die Regel soll den Missbrauch der Marke Glashütte verhindern. Denn das kleine Städtchen in Sachsen blickt auf eine lange Uhrmachertradition zurück: 1845 hat der Uhrmachermeister Ferdinand A. Lange in Glashütte die erste Uhrenmanufaktur gegründet. Zu DDR-Zeiten waren die privaten Manufakturen in einem Volkseigenen Betrieb zusammengefasst. Nach der Wende war „Nomos Glashütte“ die erste von mittlerweile neun Uhrenmarken, die in der Stadt neu gegründet wurden. Geschäftsführer Uwe Ahrend ist überzeugt, dass alle gemeinsam zur Strahlkraft des Standorts beitragen:

Irgendwo steht glaube ich noch der alte Ferdinand Lange oben auf einem Berg, blickt hinunter ins Tal und schaut, dass wir das da unten in Glashütte alles richtig machen. Uwe Ahrendt, Geschäftsführer von „Nomos Glashütte“ Foto: NOMOS Glashütte

Eine Mondlandung für „Nomos“

Die erste Uhr, die „Nomos Glashütte“ nach dem Mauerfall auf den Markt gebracht hat, ist heute ein Klassiker: „Tangente“ ist das meistgebaute und meistverkaufte Modell der Marke. Doch seit den 90er Jahren hat sich bei Nomos einiges getan. Die größte Innovation ist das sogenannte Swing-System, das die Manufaktur 2004 gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden entwickelt hat. Seitdem ist Nomos in der Lage, das sogenannte Assortiment im eigenen Werk zu produzieren, das Herzstück einer mechanischen Uhr. Nur wenige Betriebe weltweit haben dieses Knowhow, alle anderen müssen das Assortiment extern einkaufen. Das Swing-System war deshalb auch eine Unabhängigkeitserklärung an die Konkurrenz aus der Schweiz.

Das Swing-System war für uns eine kleine Mondlandung. Damit gehören wir zu den nicht mal zwei Handvoll Firmen auf der Welt, die das Tick-Tack, das Herz der Uhr, selbst produzieren können. Uwe Ahrendt, Geschäftsführer von „Nomos Glashütte“

Uwe Ahrendt ist seit mehr als zwanzig Jahren Geschäftsführer von Nomos Glashütte. Im Interview mit detektor.fm-Moderator Claudius Nießen erzählt er, welche Uhr er am liebsten trägt, was „demokratischer Luxus“ für ihn bedeutet und warum ihm der Siegeszug der Smartwatches keine Sorgen macht.