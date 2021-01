Zurück zum Thema | GameStop-Aktien

Wie beeinflussbar ist die Börse?

Der rasante Anstieg der GameStop-Aktie hält die internationalen Finanzmärkte in Atem. Was als Anlagetipp begann, hat mittlerweile Züge eines Börsen-Flashmobs angenommen. Unzählige Kleininvestoren und -investorinnen kaufen Anteile und stellen so übliche Abläufe auf den Kopf. Wie beeinflussbar ist die Börse?